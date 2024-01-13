مناطق مستثناة من تخفيف أحمال الكهرباء في أسيوط.. تعرف عليها

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، جهود ترشيد استهلاك الكهرباء بكل المراكز والأحياء بالمحافظة وفقا للخطة التي يجرى تنفيذها، فضلا عن خطة تخفيف الأحمال التي يتم تنفيذها بصفة مؤقتة، وفقًا لقرارات وتعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء في هذا الشأن. .

جاء ذلك خلال لقاءه المهندس محسن محمود حمدي رئيس قطاع توزيع كهرباء أسيوط جنوب وممدوح جبر مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

خطة ترشيد الاستهلاك

أكد المحافظ ضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ مراحل خطة ترشيد استهلاك الكهرباء بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء، واستعراض خطط تخفيف الأحمال التي يتم وضعها من خلال مركز التحكم الإقليمي المسئول عن محافظات الصعيد من أسوان حتى الجيزة.

استثناء المنشآت الحيوية

وأشار المحافظ إلى أنه تم عقد لقاءات مع مسؤولي قطاعات توزيع الكهرباء لمتابعة خطة تخفيف الأحمال التي يتم تنفيذها بصفة مؤقتة مع التنبيه على استثناء المنشآت الحيوية والمرافق الأساسية بالدولة منها «محطات مياه الشرب والصرف الصحي والمستشفيات ومحطات الري وغيرها من المرافق والمنشآت الحيوية»، وفقًا لخطة التحكم الإقليمي للكهرباء، حرصًا على انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتا إلى أنه تم التشديد على مراعاة العدالة وتحقيق المساواة في انقطاع الكهرباء بين المناطق والأحياء السكنية والقرى والنجوع، مراعاة لظروف المواطنين، مع تشكيل غرفة عمليات مستمرة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة لمتابعة بلاغات وشكاوى المواطنين والرد عليها.

وأوضح محافظ أسيوط أن الدولة تسعى لتحسين وتطوير الخدمة والارتقاء بأداء الشبكة الكهربائية لتواكب قدرات التوليد المضافة والأحمال الكهربائية المتزايدة وتأمين استقرار التيار الكهربائي وهو ما نلمسه بشكل واضح في حياتنا اليومية، منوهًا أنه تم إنشاء وافتتاح محطة كهرباء أسيوط المركبة بطاقة 1500ميجا وات بتكلفة 25 مليار جنيه، ومحطة توليد كهرباء أسيوط بالوليدية ذات الضغوط فوق الحرجة قدرة 650 ميجاوات بتكلفة حوالي 8 مليارات جنيه، لافتا إلى تنظيم رحلات لطلاب الجامعات والمدارس لزيارة تلك المشروعات القومية العملاقة للتعرف على الإنجازات التي تحققت بمصرنا الجديدة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.