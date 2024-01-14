مدبولي: أنفقنا أكثر من نصف تريليون جنيه على إسكان محدودي الدخل والمناطق غير الآمنة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه عندما كان وزيرا للإسكان شاهد المناطق غير الآمنة والعشش التي كان يعيش بها آلاف من سكان مصر، موضحا أن الدولة أنفقت أكثر من نصف تريليون جنيه على إسكان محدودي الدخل والمناطق غير الآمنة.

وأضاف خلال كلمته في احتفالية تسليم أول 3 أبراج ضمن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن التنمية العمرانية التي حدثت من أجل تحقيق تنمية كاملة للمستقبل.

وأشار إلى أن إنشاء المدن الجديدة من أجل الأجيال المقبلة، حتى تجد أماكن مخططة ومؤهلة للعيش بها، ولا تتكرر أزمة العشوائيات مرة أخرى.