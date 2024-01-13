«مدبولي»: مركز التلقيح الصناعي يطور سلالات الثروة الحيوانية المصرية

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، مشروعات للإنتاج الزراعي والحيواني بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة.

وأكد «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي، عقب تفقده مشروعات للإنتاج الزراعي والحيواني بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة، عرضته قناة «إكسترا نيوز» أنّ الهدف من مركز التلقيح الصناعي هو تطوير سلالات الثروة الحيوانية المصرية، مشيرًا إلى أنّ مصر مشهورة بنوع الجاموس أو البقر المصري، وهذا كان له قدرة معينة في إنتاج اللبن واللحوم، وهناك أنواع كثيرة نستوردها وتنتج لحوم وألبان أضعاف مضاعفة للأصل المصري.

توليد رؤوس ماشية محسنة من خلال السلالات المصرية

وأضاف رئيس الوزراء، أنّ هذا المركز هو مركز تلقيح اصطناعي لـ «استولاد» هذه الرؤوس الأجنبية من خلال أسس علمية على أعلى مستوى في العالم، ونستطيع من خلال المركز إتاحة ما يطلق عليه الأسس، التي نستطيع من خلالها توليد رؤوس ماشية محسنة من خلال السلالات المصرية، أو نستمر في استدامة السلالة الأجنبية.

كما تفقد «مدبولي» مزرعتين، الأولى تقع على مساحة كبيرة للغاية أكثر من 800 فدان، يزرع فيها الفراولة والبروكلي، والأهم أن الغالبية العظمى من هذا المنتج للتصدير، إذ بلغت نسبة الصادرات 80%.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أنه كان حريصًا على مشاهدة تطبيق أحدث نظم الري الحديثة العلمية، التي تقلل استهلاك المياه بصورة كبيرة، إذ تستهلك المزرعة ما بين 15 إلى 18 متر مكعب للفدان الواحد يوميًا، وبالتالي الفدان الواحد يستهلك نحو 6 آلاف متر مكعب في السنة.

وأكد «مدبولي» أن هذه المشروعات تعكس حرص الدولة على دعم القطاع الزراعي والحيواني، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية والحيوانية، والمساهمة في زيادة الصادرات الزراعية والحيوانية.