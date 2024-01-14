وزير الإسكان: «نيو جاردن سيتي» في العاصمة الإدارية يحاكي منطقة القاهرة الخديوية

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق العمرانية إنّ أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة مشروع مهم جدا، وسيتوالى تسليمها الفترة المقبلة ولحين الانتهاء من المشروع بشكل نهائي.

وأضاف الجزار، خلال كلمته باحتفالية تسليم أول 3 أبراج ضمن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنّه سيتم افتتاح الحي السكني «نيو جاردن سيتي»، الذي يعد تحفة من الأنشطة السكنية الجديدة التي تحاكي منطقة القاهرة الخديوية.

وأكد وزير الإسكان أنّ مصر الجديدة ستكون متنوعة وسيكون بها فرصة لكل المواطنين بكل مستوياتهم.