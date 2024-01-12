وزير الإسكان: الانتقال للعاصمة الإدارية يهدف لتغيير أسلوب العمل وطبيعة الموظفين

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن وزارة الإسكان هي أول وزارة تنتقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وأن هذه الخطوة تهدف إلى تغيير هيكل وأسلوب العمل وطبيعة العاملين.

وتابع: كانت الوزارة تستعد لهذه الخطوة منذ بعض الوقت وقد خضع جميع العاملين للتدريب والدورات التدريبية المتقدمة لهذه الخطوة.

وأضاف عاصم الجزار خلال لقاء خاص عبر قناة «إكسترا نيوز» من العاصمة الإدارية الجديدة، أنه تم تدريب جميع الموظفين لتحسين الكفاءة، كما أن الإنتاجية مختلفة داخل الوزارة، مضيفًا أن هذا التغيير النوعي كان كبيرًا. في عمر الحكومة وأنشطتها وطرق عملها وتقديم الخدمات.

وتابع عاصم الجزار: «البرج الأيقوني، أطول برج في أفريقيا بارتفاع 385 مترا ومساحته 265 ألف متر مربع. يعد مشروع منطقة الأعمال المركزية أحد أبرز المعالم في الجمهورية الجديدة، ويوجد 5 أبراج سكنية، 10 أبراج مكتبية، 2 برج هلالي، وبرج أيقوني واحد».