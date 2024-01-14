مدبولي: فكرة العاصمة الإدارية الجديدة جاءت لإنهاء أزمة التكدس في القاهرة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ القاهرة القديمة تضخمت وأصبحت مكدسة بشكل كبير جدا حتى وصل الأمر إلى أزمة، وكان حلها الوحيد الخروج بالأنشطة الإدارية والحكومية إلى الخارج، وجذب التنمية المستقبلية لأماكن أخرى، ومن هنا جاءت فكرة العاصمة الإدارية.

وأضاف مدبولي خلال كلمته في احتفالية تسليم أول 3 أبراج ضمن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنّ الحكومة عملت على ربط العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة وباقي مدن الجمهورية من خلال شبكة متطورة جدا من وسائل النقل الحديثة، بينها المونوريل والقطار الكهربائي السريع والأتوبيسات الكهربائية والطرق الممهدة.