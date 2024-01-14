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مدبولي: استعنا بخبرات عالمية في تنفيذ مشروع أبراج العاصمة الإدارية

كتب:

هاجر عمر
10:51 ص | الأحد 14 يناير 2024
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه جرى إنشاء مشروع الأبراج بالعاصمة الإدارية الجديدة على غرار المدن الكبرى في العالم، والتي تضم مناطق مركزية تضم مقار الشركات العالمية والمحلية، بالإضافة إلى المناطق التجارية والمباني الإدارية، وجزء سكني.

وأضاف «مدبولي» في حديثه خلال احتفالية تسليم أول 3 أبراج ضمن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنه جرى الاستعانة بأفضل الخبرات العالمية في تنفيذ المشروع، وبأكبر المكاتب العالمية المحلية والأجنبية.

ووجه «مدبولي» الشكر لكل القائمين على تنفيذ المشروع، كونها منظومة محترفة، تعلمنا من خبراتها. 

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بقلم هاجر عمر