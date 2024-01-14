مدبولي: مشروع أبراج العاصمة الإدارية يوفر عشرات الآلاف من فرص العمل

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنّ تشغيل مشروع الأبراج في العاصمة الإدارية الجديدة، يوفر عشرات الآلاف من فرص العمل للشباب المصري.

وأضاف «مدبولي» خلال كلمته في احتفالية تسليم أول 3 أبراج ضمن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنّه مع توفير فرص عمل بمقرات الشركات وأعمال إدارة الأماكن والمناطق التجارية والمناطق الترفيهية، تتوافر فرص عمل للمصريين وللشباب المصري، ما يمثل إضافة كبيرة للاقتصاد المصري.