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مدبولي: مشروع أبراج العاصمة الإدارية يوفر عشرات الآلاف من فرص العمل

كتب:

هاجر عمر
10:58 ص | الأحد 14 يناير 2024
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنّ تشغيل مشروع الأبراج في العاصمة الإدارية الجديدة، يوفر عشرات الآلاف من فرص العمل للشباب المصري.

وأضاف «مدبولي» خلال كلمته في احتفالية تسليم أول 3 أبراج ضمن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنّه مع توفير فرص عمل بمقرات الشركات وأعمال إدارة الأماكن والمناطق التجارية والمناطق الترفيهية، تتوافر فرص عمل للمصريين وللشباب المصري، ما يمثل إضافة كبيرة للاقتصاد المصري.

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بث مباشر.. مدبولي يشهد تسليم أول 3 أبراج في العاصمة الإدارية الجديدة

مدبولي يشهد تسليم أول 3 أبراج بمنطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدراية بعد قليل
بقلم هاجر عمر