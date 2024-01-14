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مدبولي: تنفيذ أبراج العاصمة الإدارية بأيادٍ مصرية

كتب:

هاجر عمر
10:52 ص | الأحد 14 يناير 2024
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنّ أبراج منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة، جرى تنفيذها بأيادٍ مصرية، لافتا إلى أنّ الشركات المصرية عملت بالمشروع كتحالف مع الشركة الصينية.

وأضاف «مدبولي» خلال كلمته في احتفالية تسليم أول 3 أبراج ضمن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنّ تعامل الشركات المصرية مع الصينية نقل خبرات هائلة مكنت شباب المهندسين والفنيين من تنفيذ مثل هذه النوعية من المشروعات سواء داخل مصر أو خارجها.

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بقلم هاجر عمر