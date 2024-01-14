أماكن معارض أهلا رمضان 2024 في محافظة كفر الشيخ.. تنطلق منتصف فبراير

تستعد مديرية التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ، للإعلان عن أماكن معارض أهلاً رمضان 2024 في محافظة كفر الشيخ، وذلك بدايةً من منتصف شهر فبراير المُقبل، بالتعاون مع الغرفة التجارية.

أماكن معارض أهلا رمضان 2024 محافظة كفر الشيخ

ويستمر عمل أماكن معارض أهلا رمضان 2024 محافظة كفر الشيخ لمدة شهر كامل من إقامته، والتي سيتم فيه طرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة واللحوم أيضًا بأسعار قليلة عن الموجودة في الأسواق الأخرى، وذلك بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وأكد مصدر مسؤول بمديرية التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ، لـ«الوطن»، أنّه تم تحديد أماكن معارض أهلاً رمضان 2024 محافظة كفر الشيخ، لتشمل مراكز ومدن «كفر الشيخ، ودسوق، وفوّه، ومطوبس، وقلّين، وسيدي سالم، والرياض، وسيدي غازي، وبيلا، والحامول، وبلطيم، وبرج البرلس، ومسير».

طرح السلع الأساسية بمعارض أهلاً رمضان 2024

وأوضح المصدر، أنّه سيتم طرح السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بمعارض أهلاً رمضان 2024 محافظة كفر الشيخ، إضافة إلى اللحوم والدواجن، بأسعار مخفضة تصل إلى 30%، لتخفيف العبء على مختلف شرائح المجتمع، خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين خاصةً البسطاء و الأكثر احتياجاً، والتخفيف عن محدودي الدخل، والرقابة المستمرة على الأسواق.