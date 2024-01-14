تفاصيل قبول دفعة جديدة ببرنامج الذكاء الاصطناعي الحيوي في جامعة كفر الشيخ

أعلنت كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ، قبول دفعة جديدة في الترم الثاني للعام الجامعي الجديد 2023 - 2024 من حملة الثانوية العامة للالتحاق ببرنامج الذكاء الاصطناعي الحيوي «برنامج خاص بمصروفات»، وذلك بتوجيهات الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس الجامعة.

قبول دفعة جديدة من حملة الثانوية العامة

ووفقاً لبيان صادر عن الكلية، فإنّه يتم قبول دفعة جديدة من حملة الثانوية العامة بحد أدنى 356.5 درجة لطلاب «علمي علوم» بنسبة 86.95%، و330.5 درجة لطلاب «علمي رياضة» بنسبة 80.6%، وتبلغ رسوم البرنامج 25 ألف جنيه للعام الجامعي.

الأوراق المطلوبة للالتحاق ببرنامج الذكاء الاصطناعي الحيوي

وحدّدت كلية الذكاء الاصطناعي الأوراق المطلوبة للالتحاق ببرنامج الذكاء الاصطناعي الحيوي، إذ يتوجه الطالب لقسم شئون التعليم والطلاب بالكلية بالأوراق الآتية:

1- أصل شهادة الثانوية العامة + 3 صور من شهادة الثانوية العامة.

2- 3 صور من بطاقة الترشيح.

3- شهادة ميلاد كمبيوتر جديدة بالرقم الثلاثي.

4- 3 صور من البطاقة الشخصية للطالب + 3 صور من البطاقة الشخصية لولي الأمر.

5- عدد 8 صور شخصية 4×6.

6- نموذج 2 جند + نموذج 6 جند للبنين.

7- طلب التحاق «متواجد بالكلية».

8- بطاقة فيزا بها مبلغ 15 ألفا و500 جنيه عبارة عن 500 جنيه طلب التحاق + 15 ألف جنيه قسط أول + 200 جنيه تحويل + 100 مادة تكميلية، بإجمالي 15 ألفا و800 جنيه.

9- إثبات قيد من الكلية المحول منها الطالب.

معلومات عن كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ

جدير بالذكر أنّ كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ أُنشئت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 871 لسنة 2019، وتتكون من 7 طوابق تحتوي على مكاتب إدارية وقاعات ذكية، ومعامل متقدمة في مجال تصميم وتصنيع وبرمجة الروبوتات وتحليل البيانات الضخمة والأمن السيبراني والتعلم العميق، بالإضافة إلى معامل البرمجة ونظم المعلومات الذكية.

أقسام كلية الذكاء الاصطناعي

وتضم الكلية 4 أقسام، فضلاً عن برنامج واحد خاص «بمصروفات»، كالآتي:

1- قسم برمجة الآلة واسترجاع المعلومات.

2- قسم الربوتات والآت الذكية.

3- قسم تكنولوجيا أنظمة الشبكات المدمجة.

4- قسم علوم البيانات.

5- برنامج الذكاء الاصطناعي الحيوي.