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غلق وتشميع محجر غير مرخص والتحفظ على معدات مواد بناء في كفر الشيخ

كتب:

مصطفى عنز
01:46 م | السبت 13 يناير 2024
محاجر غير مرخصة

محاجر غير مرخصة

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، من غلق محجر غير مرخص والتحفظ على معدات بناء، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق.

غلق وتشميع محجر غير مرخص بمركز دسوق

وأغلقت الوحدة المحلية محجر غير مرخص بقرية كفر العرب التابعة لمركز دسوق، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده، كما تم التحفظ على مواد بناء عبارة عن أسمنت، وحديد مسلح، وخشب، ومعدات، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد أصدر قراراً حمل رقم 2083، بشأن غلق كافة المحاجر غير المرخصة على مستوى المحافظة غلقاً نهائياً، وفي حالة تعديه على الأرض الزراعية تتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها طبقاً لأحكام قانون الزراعة، وتُعرض على النيابة المختصة.

وتضمن القرار، أنّ المحاجر المرخصة يحظر عليها بيع مواد البناء إلا بعد تقديم طالب هذه المواد تصريحاً من الوحدة المحلية معتمد ومختوم بشعار الجمهورية، ويجب أنّ تتناسب مواد البناء المباعة مع مساحة الترخيص، مع ضبط كافة المركبات أياً كان نوعها في حالة نقلها مواد بناء بدون حمل الترخيص المشار إليه.

 

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بقلم مصطفى عنز