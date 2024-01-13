رئيس «كفر الشيخ الأزهرية»: تكثيف المتابعات الميدانية استعدادا للامتحانات

عقد الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ اجتماعًا بمديري المراحل التعليمية وموجهي عموم المنطقة، لبحث الاستعدادات الأولية لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول، للشهادتين الابتدائية والإعدادية، اليوم السبت، بقاعة الكمبيوتر التعليمي بديوان المنطقة، بحضور مديري إداراتي الخطة والمنهج، والتوجيه الفني.

خطة موضوعية لتكثيف المتابعات الميدانية

ووجّه رئيس المنطقة، بوضع خطة موضوعية لتكثيف المتابعات الميدانية، وتغطية كل اللجان على مستوى إدارات المنطقة، كما تحدث إلى الحضور حول ما تم رصده بتقارير المتابعات الميدانية، وملاحظات جولاته اليومية خلال سير امتحانات النقل المُنقضية.

سد احتياجات إعداد وترتيب اللجان

وأكد رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية، ضرورة تهيئة المناخ المناسب للطلاب، وضبط النفس، والتأكد من استكمال القوة اللازمة للجان وفق اللوائح المتبعة لذلك، مشيرًا إلى أهمية التواصل مع مديري الإدارات التعليمية لسد أي احتياجات بشأن إعداد وترتيب اللجان، مطالباً الحضور بأهمية العمل بروح الفريق الواحد والتعاون بين الجميع حتى تخرج الامتحانات على الوجه الأكمل.