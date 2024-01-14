ماذا يحدث لجسمك عند الإفراط في شرب القهوة؟.. استشاري تغذية يوضح

تتصدر القهوة قائمة المشروبات الشعبية في العالم، إذ يستهلك العالم ما يقرب من 2.25 مليار كيس من البن سنويًا، 80% منها لسكان دول نصف الكرة الجنوبي، وعلى رأسها فنلندا، بحسب آخر إحصائية لمنظمة القهوة الدولية.

ويتناول ملايين الأشخاص يوميا مشروب القهوة، كونها تحتوي على مادة منبهة تنشط الذاكرة، وتحسن الحالة المزاجية، ومع ذلك يمكن أن يكون الإفراط في تناول القهوة ضارًا بالصحة، بحسب تصريحات الدكتور بهاء الدين ناجي، استشاري التغذية العلاجية في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على قناة «TeN».

زيادة الأرق وضربات القلب

ويتسبب الإفراط في تناول القهوة في حدوث أرق وزيادة ضربات القلب والقلق، بالإضافة إلى التأثير على مرضى الضغط، إذ يرفع ضغط الدم بشكل مؤقت، لذلك لابد من تجنبها أو الحد من تناولها إلى كوب واحد يوميًا على الأكثر.

تناول ما لا يزيد عن 4 أكواب من القهوة يوميًا

«تناول ما لا يزيد عن 4 أكواب من القهوة يوميًا، وتجنب شرب القهوة في المساء أو قبل النوم بفترة وجيزة».. أبرز التوصيات التي وجهها استشاري التغذية لتجنب أضرار القهوة على الصحة.