«سر القهاوي الشعبية».. حكاية «عم محمد» مع رمّالة القهوة: عشقي من 55 سنة

ورشة صغيرة داخل منطقة العطارين بالإسكندرية، لكنها شاهدة على تاريخ امتد لـ55 عامًا، إذ يقف محمد عبد الرحمن إبراهيم، 80 عاماً، داخلها، يقضي ساعات طويلة في صناعة «رمّالة القهوة» وأدوات المقاهي، بدءًا من «السكرية»، و«الحصالة»، انتهاءً بـ«الدفاية»، محاولًا الحفاظ على المهنة من الاندثار.

مهنة تتوارثها الأجيال

«ورثت المهنة عن أجدادي، الرمّالة زمان كانت عبارة عن أدوات بدائية، لكن مع التطور لجأنا لتصنيعها من المعدن، وهي جزء أصيل من أدوات القهاوي الشعبية.. هي السر»، يقولها «عم محمد»، متذكّرًا سنوات عمره التي قضاها داخل تلك الورشة، لتلبية احتياجات المقاهي: «تراث ما نقدرش نتخلى عنه، كان زمان القهاوي بتستخدم السبرتاية لعمل القهوة وبعدين الرمالة، وهتفضل هي الأصل مهما تطورت الأدوات».

لم تكن صناعة «الرمالة» وحدها التي أبدع فيها الرجل الثمانيني، لكنه عاصر صناعة أدوات القهوة منذ البداية، إذ يصنع «سكرية إستالس، وحصالة لمراكي القهوة، ودفاية الفحم»، لمذاق أشهى، وفقاً له: «القهوة على الرمّالة من أعظم فناجين القهوة اللي ممكن تشربها، الرمالة بنحط فيها الرمل ونولع بشعلة، ويتحط عليها القهوة».

يواصل «عم محمد» حديثه: «من صغري وأنا باشتغل، وأتقنت كل فنون المهنة دي، بقيت أعمل أشكال وأحجام كتيرة، لكن الإقبال مابقاش زي الأول، طبعًا الماكينات الكهربائية خلت الناس تنسى طعم القهوة على الرمّالة، لكن فيه قهاوي لسه بتطلب الشغل علشان المذاق».

أكثر من 18 ساعة عمل

مهنة تصنيع الرمالة صعبة، لكنها ممتعة لمن يتقنها، وفق الرجل الثمانيني: «مش أي واحد يقدر يشتغلها، والجيل الجديد ما بقاش عنده شغف يحافظ على تراث بلده ولا يتعلم، أنا باقضى أكثر من 18 ساعة في الورشة باشتغل، لكن نفسى نحافظ على المهنة من الاندثار، الجيل القديم اللي بدأ معايا معظمه اتوفى، وأنا هافضل أشتغل لآخر نَفَس».

رمّالة القهوة، هي عصب أي مقهى شعبي، وهي عبارة عن سطح معدني يمتلئ بالرمال التي تُسخن عن طريق تسخين السطح المعدني الموضوع على لهب خفيف، يجري إشعاله بواسطة الغاز أو البوتاجاز، ثم تُجهز القهوة وباقي أنواع المشروبات، وفق «محمد أبيات»، أحد المختصين بجمع التراث الإسكندرية.