3 مشروبات للتخلص من ضيق التنفس.. مفاجأة لمرضى الحساسية بشأن القهوة

خلال طقس الساعات المقبلة، يحتاج البعض إلى ما يساعدهم على التنفس بشكل طبيعي، خاصةً مرضى الحساسية الذين يعانون من ضيق التنفس في ظل الأجواء التي تنتشر بها الرياح المحملة بالأتربة، وفي هذا الصدد عرض موقع «Medical news today» الطبي المتخصص مجموعة من المشروبات التي لا يتوقعها البعض ولها دور مهم في التخلص من ضيق التنفس منها القهوة التي تعبر مفاجأة لدى الكثير من الناس.

مشروبات للتخلص من ضيق التنفس

البداية من القهوة التي يساعد شرب النوع الأسود منها منها على تخفيف ضيق التنفس، وذلك لأن محتواها من الكافيين يقلل من ضيق العضلات في مجرى الهواء لدى الشخص، وذلك بحسب دراسة أجريت عام 2010 أن تأثيرات الكافيين تحسن قليلاً من طريقة عمل مجرى الهواء لدى الأشخاص المصابين بالربو، قد يكون هذا كافيًا لتسهيل عملية استنشاق الهواء.

2- الزعتر

وبالنسبة للزعتر، فهو من الأعشاب التي تتميز بخصائص مضادة للفيروسات والبكتيريا، بسبب احتوائه على مادة الثيمول التي يتم استخدامها كمضاد حيوي طبيعي، ويساعد تناول الزعتر على التخلص من الإفرازات المخاطية المسببة لضيق التنفس، كما يعتبر مهدئًا للسعال، ويمكن تناول مشروب الزعتر مغليًا، أو استنشاق بخاره للساعدة على علاج ضيق التنفس

3- الزنجبيل

أما الزنجبيل فهو مشروب الشتاء الشهير، الذي تتعدد فوائد الصحية، إذ يساعد على علاج بعض الحالات المرضية، ومنها الشعور بضيق التنفس، فهو علاج فعال لحالات احتقات الصدر والأنف الذي يعد سببًا رئيسيًا للشعور بفقدان القدرة على التنفس بشكل طبيعي، ويحدث ذلك بفعل خصائص الزنجبيل المضادة لالتهابات الحلق والجهاز التنفسي، كما أن مكوناته تعمل على تثبيط الإفرازات المخاطية، مما يسمح بالتنفس بسهولة، ويمكن شرب الزنجبيل مغليًا، أو تناول قطع صغيرة منه.

طرق علاج ضيق التنفس

ومن خلال تصريح لـ«الوطن» قال الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة إن علاج ضيق التنفس يمكن من خلال التالي:

- الإقلاع عن التدخين.

- تجنب التعرض للملوثات والمواد المسببة للحساسية والسموم البيئية.

- الحفاظ على وزن الجسم.

- تجنب الجهد المبذول في المرتفعات العالية.

- ممارسة الرياضة والحصول على قسط كافٍ من النوم.

- الحصول على لقاحات للوقاية من الإنفلونزا وCOVID-19 والأمراض أخرى.

- اتباع خطة العلاج الموصي بها لمرض الربو أو مرض الانسداد الرئوي المزمن أو التهاب الشعب الهوائية.