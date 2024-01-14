تفاصيل تنظيم معرض أيادي مصر للحرف اليدوية والتراثية بالشرقية (فيديو)

كشفت الدكتورة رشا حسن مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة في محافظة الشرقية، تفاصيل تنظيم معرض أيادي مصر للحرف اليدوية والتراثية بمحافظة الشرقية، موضحة «المعرض مبادرة من وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمية وإحدى الشركات لعرض وتسويق المنتجات الحرفية اليدوية والتراثية بكل المحافظات».

المحافظة تهتم بالصناعات الإبداعية للمنتجات اليدوية

وقالت حسن، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي، إن المحافظة اهتمت بجمع الصناعات الإبداعية من المنتجات اليدوية لإبراز المنتجات المميزة، حيث تتميز الشرقية بالصناعات والحرف بالبيئة الريفية واليدوية والممارسات الشعبية لدعم المنتجات المحلية.

استخدام المعارض بشكل دوري

وواصلت: «نستخدم هذه المعارض بشكل دوري والمواقع السياحية والأثرية في مختلف المحافظات، فعملنا على هذه المبادرة في إطار أكثر من محور مثل تطوير المنتج بحيث تناسب تصميماته البيئة ولكن بشكل عصري ما يتيح لها التسويق في مصر والخارج».

وأكدت: «فتحنا منافذ تسويق كبيرة منها على شكل معارض بواقع 9 معارض منها 6 معارض بجانب فعالياتنا في المحافظات المختلفة و3 معارض في أجنحة كبيرة حصلنا عليها من وزارة التنمية المحلية، كما عملنا على ربط هذه المنتجات بالمنتجات السياحية، ومن أهم المنتجات السياحية التي استخدمناها في هذا الصدد مسار العائلة المقدسة».