«النواب» يرفع الحصانة عن النائب مجدي الوليلي ويحيل «نشوى رائف» للتحقيق

قرر مجلس النواب برئاسة الدكتور حنفي جبالي، رفع الحصانة البرلمانية عن النائب مجدي الوليلي، بناءً على طلب المستشار النائب العام، لاتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضده في واقعة إصدار شيك بدون رصيد.

وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب قررت منحه أجلًا لتسوية الأمر، على أن يقدم للأمانة العامة ما يفيد إتمام التسوية في موعد أقصاه التاسع من يناير الجاري، وهو الموعد المحدد لرفع الحصانة عنه، فلم يقدم تلك الإفادة، ومن ثم تكون الحصانة البرلمانية قد رفعت عن النائب المذكور بقوة القانون.

كما قرر مجلس النواب إحالة النائبة نشوى رائف للتحقيق في واقعة غش أثناء تأديتها امتحانات الفصل الدراسي الأول للفرقة الثالثة بكلية الحقوق (انتساب) – جامعة الوادي الجديد، حيث تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية أنباء عن قيام النائبة المذكورة بارتكاب الواقعة، والتي تمثل مخالفة لأحكام القانون رقم (205) لسنة 2020 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، ومن ثم مخالفة لواجبات عضوية مجلس النواب.

وعقد مكتب المجلس صباح اليوم بحضور النائبة المذكورة لسماع أقوالها فيما نسب إليها، وذلك إعمالاً لحكم المادة (30) من اللائحة الداخلية للمجلس.