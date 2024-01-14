المنسق الإعلامي للمنتخب: نتمنى حضورا كثيفا في مباراة الفراعنة اليوم

قال محمد مراد، ناقد رياضي والمنسق الإعلامي لاتحاد الكرة، إنّ بعثة منتخب مصر تابعت حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 التي تنظمها ساحل العاج، كما تابعوا مباراة الافتتاح التي فاز فيها أصحاب الأرض بهدفين نظيفين على منتخب غينيا بيساو.

الافتتاح كان مميزا قياسا بإمكانيات الدول الأفريقية

وأضاف المنسق الإعلامي لاتحاد الكرة، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي، «الافتتاح كان مميزا قياسا بإمكانيات الدول الأفريقية، كما مثل مصر الفنان محمد رمضان، والحكم أمين عمر الذي أدار المباراة».

هناك اهتمام كبير من جانب الجمهور الإيفواري بالبطولة

وتابع المنسق الإعلامي لاتحاد الكرة «هناك اهتمام كبير من جانب الجمهور الإيفواري بالبطولة، كما استقبلتنا الجالية المصرية ومعها الجالية اللبنانية في المطار، ونتمنى أن يكون حضور مباراة اليوم كثيفا، ونتمنى أن تكون البداية موفقة وأن نحصد نقاط المباراة».

وجود موزمبيق معنا في المنافسات عامل إيجابي

وواصل المنسق الإعلامي لاتحاد الكرة «وجود موزمبيق معنا في المنافسات عامل إيجابي فقد حقننا نتائج رائعة، لكن فيتوريا أكد أن كرة القدم لا تعترف بالتاريخ فقط ولكن بالأداء والانضباط داخل المجمتع»، مشددًا على أن كل اللاعبين متحمسون ويطمحون إلى التواجد في التشكيل الأساسي وتحقيق البطولة.