عاجل.. جدول مباريات منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2023

تترقب الجماهير متابعة جدول مباريات منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا التي تنطلق غدًا السبت في كوت ديفوار ويستمر فاعلياتها حتى يوم 11من شهر فبراير المقبل، وسط مشاركة 24 منتخبًا يبحثون عن التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا.

ويقدم موقع «الوطن سبورت» خدمة لقرائه عبر نشر جدول مباريات منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2023، والتي تقام ضمن مباريات المجموعة الثانية من منافسات البطولة المقامة في كوت ديفوار.

جدول مباريات منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2023

ويلعب المنتخب المصري ضمن منافسات المجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي تضم كلًا من مصر وغانا وكاب فيردي وموزمبيق.

وسيكون جدول مباريات منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا كما يلي:-

الجولة الأولى: مصر أمام منتخب موزمبيق، وذلك يوم الأحد 14 يناير، في تمام الساعة 7:00 مساءً.

الجولة الثانية: مصر أمام غانا، يوم الخميس 18 يناير، في تمام الساعة 10:00 مساءً.

الجولة الثالثة: مصر أمام كاب فيردي، وذلك يوم الاثنين 22 يناير، في تمام الساعة 10:00 مساءً

قائمة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية

وجاءت قائمة منتخب مصر المشاركة في كأس الأمم الأفريقية المقامة في كوت ديفوار كما يلي:-

حارس المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد، ومحمد هاني، وأحمد حجازي، وعلي جبر، أحمد سامي، محمد عبد المنعم، وياسر إبراهيم، ومحمد حمدي، أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية، ومهند لاشين، ومحمد النني، ومحمود حمادة، وحمدي فتحي، وإمام عاشور.

خط الوسط الهجومي: أحمد سيد زيزو، مصطفى فتحي، ومحمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم: محمد صلاح، وعمر مرموش، ومصطفى محمد، ومحمود كهربا، وأحمد حسن كوكا