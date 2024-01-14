زراعة 200 شجرة مثمرة في سوهاج ضمن مبادرة «أحلى وهي خضرة»

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة بمحافظة سوهاج، بتكثيف أعمال ري الأشجار المنزرعة بالقرى ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة ومبادرة محافظة سوهاج أحلى وهي خضرة، كما تم زراعة 200 شجرة مثمرة.

زراعة 200 شجرة بسوهاج

وقال أحمد البدري رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة، لـ«الوطن»، إنه تم زراعة الأشجار الجديدة بمحيط الشوارع والقرى ومزرعة الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة، كما جرى ري الأشجار القديمة ومتابعة أعمال البساتين والحدائق العامة للمدينة والقرى والعمل على زيادة الرقعة الخضراء بكل أنحاء المدينة والقرى التابعة لها.

وأضاف البدري أنه يجري يوميا إشراف كامل على أعمال زراعة الأشجار بمزرعة الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة الجديدة ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة.

مبادرة أحلى وهي خضرة بسوهاج

كما أوضح أن أعمال متابعة وزراعة الأشجار تأتي في إطار توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، تنفيذا للمبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة» ومبادرة محافظ سوهاج «أحلى وهي خضرة» المنفذة بمراكز المحافظة.