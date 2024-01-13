وكيل «صحة سوهاج»: برامج تدريبية لتنمية مهارات العاملين بالمستشفيات

قال الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج، في بيان للمديرية، إنه سيجري تنمية موارد المستشفيات وتنويع مصادر الدخل العام بها، وفقًا لتوجيهات وزارة الصحة خلال الفترة المقبلة بالتدريب وإعداد الكوادر الطبية الإدارية.

تعظيم موارد مديرية الصحة بسوهاج

وسيتم خلال الفترة الحالية، تعظيم الموارد الذاتية للمنشآت الصحية التابعة لصحة سوهاج، وإعداد برامج تدريبية للإدارة المالية لغير الماليين، تتضمن عدة مهارات تمكنهم من تعظيم الموارد، منها إدارة الأزمات ومهارات التواصل والتفاوض والقيادة العامة.

إعداد قيادة واعية

وأضاف وكيل صحة سوهاج، أنه سيجرى إضافة برامج تدريبية أخرى، حسب المتطلبات المستحدثة لتطوير المنظومة الصحية، وتنمية مهارات وقدرات العاملين بها، لخلق قيادة واعية، في ظل رفع الوعي وتنمية قدرات الوظائف القيادية والإشرافية بمديرية صحة سوهاج والمؤسسات التابعة، وذلك بهدف خلق كوادر إدارية رائدة وقادرة على اتخاذ القرارات الصحيحة، وتنفيذ سياسات الوزارة وخطتها بكفاءة لتحقيق أفضل النتائج المرجوة منها.