خريطة تخفيف أحمال الكهرباء في سوهاج للصيانة غدا.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بمحافظة سوهاج، قطع الكهرباء غدًا الأحد، بناء لإشارة هندسة كهرباء طما محددة أماكن قطع الكهرباء خلال الفترة الصباحية للصيانة الدورية لمغذيات الكهرباء التابعة للشركة، وفقا لخريطة الصيانة الشهرية التي تنفذها الشركة بصفة دورية لتقديم خدمة أفضل للمواطنين المشتركين بها.

أماكن قطع الكهرباء غدا

حددت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بسوهاج مواعيد قطع الكهرباء غدا الأحد وفقا لإشارة هندسة طما في المناطق التابعة لمغذى العزبة الذي سيجرى الصيانة له غدا الأحد بالفترة الصباحية ومنها قرى «العزبة المستجدة والشيخ عمار وكوم أشقاو كوم السعادة».

مواعيد قطع الكهرباء غدا

وكشفت الوحدة المحلية بطما مواعيد قطع الكهرباء غدا لمدة 4 ساعات بداية من الساعة العاشرة صباحا على أن يكون موعد عودة الكهرباء الساعة الثانية بعد الظهر عقب انتهاء أعمال الصيانة.

نصائح للمواطنين

ووجهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما عدة نصائح للمواطنين بالأماكن المتأثرة بقطع الكهرباء غدا الأحد منها توفير مغذي بديل خاصة أصحاب المخابز والمدارس والمستشفيات والبريد، وقضاء إحتياجاتهم بخلاف فترة فصل التيار الكهربائي.