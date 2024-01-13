تشعل حالة من الترقب والقلق قلوب الآلاف من التلاميذ في محافظة سوهاج، في انتظار إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي، خاصة مع قرب انتهاء الامتحانات.

ويترقب التلاميذ وأولياء أمورهم بفارغ الصبر موعد إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي في محافظة سوهاج، ويتطلعون لمعرفة درجاتهم في المواد الدراسية، ومعرفة مستقبلهم الدراسي.

وتنشر «الوطن» موعد إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي في محافظة سوهاج، في ضوء ما تقدمه الجريدة من خدمات متتالية ومتواصلة لقرائها على مدار الساعة.

موعد إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي في محافظة سوهاج

وكشف مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم، في سوهاج، أنّ موعد إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي في محافظة سوهاج، سيكون في الأسبوع الأول من إجازة الفصل الدراسي الأول.

وأضاف المصدر في تصريح لـ«الوطن»، أنّ موعد إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي في محافظة سوهاج، ستأتي بعد التصحيح والمراجعة والتدقيق.

امتحان الصف الرابع الابتدائي

وكانت قد أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة سوهاج، عن جدول امتحان الصف الرابع الابتدائي الترم الأول، التي بدأت في التاسع من يناير شهر الجاري بمادة المهارات المهنية، ثم العاشر من يناير، بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية، والثالث عشر من يناير، الجاري بمادتي الرياضيات والدراسات الاجتماعية، وبعد غد الموافق الخامس عشر من يناير الجاري بمادتي العلوم واللغة الإنجليزية.