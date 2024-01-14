«النواب» يشكر الرئيس السيسي على دوره في مساندة الشعب الفلسطيني

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إنّ التوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط ومصر في القلب منه، قد تصاعدت وتيرتها وتنامت حدتها بشكل لافت للنظر في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أنّ المنطقة تقع بين براثن تسويات سياسية مأزومة، وصراعات أهلية، ونزاعات مسلحة، تعصف باستقرار الحياة لملايين البشر.

ووجّه رئيس النواب، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لجهوده في حل النزاع الدائر في غزة، والحد من معاناة أهالي القطاع الذي يئن من العدوان الإسرائيلي الغاشم.

وتابع جبالي خلال كلمته في المجلس اليوم: «على المجتمع الدولي أن يفطن إلى أنّ استمرار الأوضاع بالمنطقة على هذا النحو سيلقي بظلال قاتمة ليس على المنطقة فحسب، بل ستمتد لتخيم على العالم أجمع، ومن يراهن على جغرافية رقعة الصراع ومحدودية آثاره خاسر لا محالة».

وأكد رئيس النواب: «لا مراء أنّ العالم في الوقت الراهن يدفع ثمن محدودية مساعيه لرأب الصدع بين دولة فلسطين ودولة الاحتلال الإسرائيلي؛ الأمر الذي أدى إلى اتساع رقعة الصراع ونشوب توترات مقلقة بالبحر الأحمر؛ انعكست بالسلب على حركة الملاحة العالمية؛ وبالتبعية سيكون لها آثار اقتصادية معقدة – إن طال أمدها-، في وقت ما زال الاقتصاد العالمي يعانى من تبعات الأزمة الروسية الأوكرانية».

وتابع جبالي: «يُهيب مجلس النواب المصري، المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، من خلال الإنهاء الفوري للحرب الدائرة ضد الشعب الفلسطيني».

وأضاف رئيس البرلمان: «تابعت منذ أيام قليلة مجريات جلسات محكمة العدل الدولية بمناسبة نظرها الدعوى المقامة من دولة جنوب أفريقيا ضد دولة إسرائيل؛ لإدانتها بارتكاب جريمة (إبادة جماعية) أثناء الحرب التي تشنها على قطاع غزة بالأراضي الفلسطينية المحتلة؛ واسترعى انتباهي ما جاء على لسان ممثل دفاع دولة الاحتلال من ادعاءات حاول من خلالها تحميل الدولة المصرية، ولو بشكل غير مباشر، مسؤولية عدم مرور المساعدات الإغاثية عبر معبر رفح إلى سكان قطاع غزة».

وأكمل جبالي: «ما جاء على لسان ممثل الاحتلال الإسرائيلي لا يعدو كونه ادعاءات مرفوضة جملة وتفصيلا، ولا تعدو سوى أن تكون كذبًا محضًا، بل وتجافي واقعًا ملموسًا - يشهد عليه المجتمع الدولي - عن الدور الحثيث للشعب المصرى بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في حل النزاع الدائر من ناحية، والحد من معاناة أهالي قطاع غزة من ناحية أخرى».

وأتمّ رئيس النواب: «على دولة الاحتلال أن تعي جيدًا أنّه بات لزامًا عليها أن تعيد النظر في سياساتها القائمة على تزييف الحقائق، ولعب دور الضحية، وامتهان القانون الدولي، وأخيرًا؛ على شعب فلسطين الأبي أن يتيقن بأنّ قضيته ستبقى حية بضمائرنا، والصوت سيظل عاليًا، إلى أن يعود الحق لأهله».