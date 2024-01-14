«المصريين»: محاولة دولة الاحتلال التنصل من منع دخول المساعدات لقطاع غزة دليل إدانة

استنكر المستشار خالد السيد، مساعد رئيس حزب المصريين، مزاعم فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية وأكاذيبه التي تُشير إلى أن مصر هي المسؤولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح، مؤكدًا أن كل ذلك ما هو إلا محاولات بائسة من حكومة الاحتلال لتضليل العدالة.

مصر ليست في موضع اتهام

وقال «السيد»، في بيان، إن مصر قيادة وشعبا تنأى بنفسها عن الدخول في مهاترات فارغة لا تُجدي نفعًا مع دولة الاحتلال، خاصة أنه لا يُمكن لأحد أن يضع الدولة المصرية في موضع اتهام بشأن معبر رفح، خاصة أن المجتمع الدولي يعلم جيدًا أن هذا المعبر هو المتنفس الوحيد للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة ومصر هي الداعم الأول للقضية الفلسطينية عبر التاريخ، وما يقوم به فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية اتهام صريح لقادة العالم والقوى الدولية الفاعلة بالكذب والتدليس.

المساعدات الإغاثية والإنسانية

وأضاف مساعد رئيس حزب المصريين، أن من يلتزمون الصمت في الوقت الحالي جاءوا إلى معبر رفح من قبل وتحدثوا إلى المجتمع الدولي بضرورة وقف إطلاق النار في غزة وسرعة دخول المساعدات الإغاثية والإنسانية، ومن بين هؤلاء الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيرش، ورئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، وغيرهما، وجميعهم حلفاء للاحتلال الصهيوني الذي ضحى بهم عندما وقف في قفص الاتهام أمام محكمة العدل الدولية ووضعهم أيضًا إلى جانبه كمتهمين.