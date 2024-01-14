حزب المؤتمر: مشروعات تطوير القاهرة التاريخية تعزز مكانة مصر السياحية

قال المهندس علاء والي، أمين حزب المؤتمر بمحافظة الجيزة، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بالاستمرار في مشروعات تطوير القاهرة التاريخية تستهدف إعادة المظهر الجمالي لها مرة أخرى، واستكمال ما بدأته الدولة في إصلاح البنية التحتية وبناء الجمهورية الجديدة.

أعمال تطوير القاهرة التاريخية

وأوضح «والي»، في تصريحات صحفية، أن أعمال التطوير بالقاهرة التاريخية تؤكد تغيير شكل القاهرة وإعادة وجهها الحضاري وإزالة العشوائيات والغبار عنها، وإعادة الجمال الطبيعي لمصر وإظهارها بشكل جيد يبهر العالم.

وأكد أمين حزب المؤتمر بالجيزة، أن مصر تمتلك أماكن تاريخية وتراثية كبيرة تحتاج للاهتمام بها من أجل جذب مزيد من السائحين للاستمتاع بالمظهر الحضاري العريق، لافتا إلى أن القاهرة التاريخية ستكون واحدة من أهم العواصم التاريخية العالمية في جذب السياحة العالمية، حتى تستعيد مصر مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية.

الخطط المطروحة لتطوير القاهرة التاريخية

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بمواصلة الدراسة العلمية للرؤى والخطط المطروحة من اللجنة المعنية لتطوير القاهرة التاريخية من جميع الأوجه، وذلك خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.

وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، أن الاجتماع تناول جهود الدولة لتطوير منشآت التعليم العالي في مصر، حيث اطلع الرئيس على تطورات سير العمل في مشروعات إقامة الجامعات الجديدة على مستوى الجمهورية.