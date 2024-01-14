«مفيش بضائع رديئة تاني».. قرار جديد من «المالية» بشأن السلع المستوردة

قررت وزارة المالية إلزام جميع المستوردين بالمعايير الأوروبية والأمريكية في مواصفات جودة السلع والبضائع، من أجل حماية الأسواق المحلية من المنتجات الرديئة، مؤكدة حرصها على بناء وتنمية القدرات الجمركية عبر استحداث المراكز اللوجستية، وربط جميع الموانئ إلكترونيًا وتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، بهدف خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي.

الإفراج عن بضائع بقيمة بلغت 72 مليار دولار

وبحسب بيان صادر عن وزير المالية، اليوم الأحد، فإن الفترة من يناير وحتى 29 ديسمبر 2023 شهدت الإفراج الجمركي عن بضائع بلغت قيمتها نحو 72 مليار دولار، منها سلع استراتيجية بقيمة 19.1 مليار دولار، ومستلزمات وخامات للإنتاج بقيمة 33.3 مليار دولار، مؤكدا التزام الوزارة بالتسريع في الإفراج عن كافة السلع خصوصا الأدوية والمواد البترولية ومستلزمات الإنتاج بهدف المساهمة في الحفاظ على دوران عجلة الإنتاج وزيادة المعروض من السلع في الأسواق خصوصا السلع الأساسية والحفاظ على تأمين مخزون الدولة من السلع الاستراتيجية.

تراجع ورادات مصر من السلع

في المقابل كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيان حديث، عن تراجع كبير في فاتورة الاستيراد في الفترة الأخيرة، حيث سجلت قيمة الواردات المصرية 46.3 مليار دولار خلال أول 7 شهور من عام 2023 مقابل 57.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 وبقيمة تراجع بلغت 11.6 مليار دولار، وبنسبة انخفاض بلغت 20.1%.