شعبة الذهب تطالب بتمديد الإفراج الجمركي على واردات المعدن الأصفر 6 أشهر

تسعى الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، بعد إعدادها لمذكرة تخص مطالب التجار بشأن مد فترة القرار رقم 1801 لسنة 2023 الخاص بإعفاء واردات الذهب بصحبة الركاب القادمين من دول الخارج، من الضريبة الجمركية أو الرسوم فيما عدا الضريبة للقيمة المضافة مدة 6 أشهر أخرى، ذلك لأن القرار السابق الصادر من مجلس الوزراء سينتهي في 10 نوفمبر المقبل.

جيد: قرار إعفاء واردات الذهب ينتهي 10 نوفمبر

من جانبه، قال هاني جيد، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الأربعاء الماضي، سجل كافة العاملين في القطاع مذكرة من المنتظر أن تصل إلى الحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة، يخص مد فترة الإعفاء على واردات مصر من الذهب مدة 6 أشهر إضافية، بعد انتهاء الفترة الأولى في العاشر من نوفمبر المقبل.

وأضاف «جيد»، في تصريح لـ«الوطن»، أن طلب الشعبة من الحكومة بمد فترة الإعفاء على واردات مصر من الذهب، سيساعد كثيراً في إحداث توازن كبير في العرض والطلب في سوق الذهب، مشيراً إلى أن زيادة المعروض من الذهب في السوق المحلي المصري أمر من شأنه ثبات الأسعار ومن ثم هبوطها.

جيد: القرار ساهم في زيادة معروض الذهب بالأسواق

وأوضح رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية أن القرار، الذي اتخذته الحكومة من قبل، والذي كان في شهر مايو الماضي، ويحمل رقم 1801 لسنة 2023، ساهم كثيراً في زيادة المعروض من الذهب في الأسواق، الأمر الذي تبعه ثبات كبير في السعر، وعدم وجود مشكلات تذكر.

وأكد أن القرار الذي تطلبه الشعبة من رئاسة مجلس الوزراء، يُعد طلباً استثنائياً ولها الحق في إصدار أي قرار تراه صحيحا، ذلك لأن الشعبة ترسل ما يساعد في ضبط الأسواق فيما يخص الذهب، وعلى الحكومة أتخاذ القرار الأمثل والصحيح في حينه، «القرار بيحافظ على التوازن بين العرض والطلب، وهيساعد أن الذهب في السوق المحلي يظل في الحدود المتوازنه».