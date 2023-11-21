تفاصيل الوظائف الخالية في وزارة المالية.. اعرف آخر موعد للتقديم

كشفت وزارة المالية، عن آخر موعد للتقديم في الوظائف الشاغرة التي أعلنت عنها قبل نحو أسبوعين، حيث تتلقى طلبات المتقدمين يوميا بالأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بمقر الوزارة، في أبراج وزارة المالية بمدينة نصر، برج رقم 4، الدور الأول، غرفة رقم 106.

آخر موعد للتقديم في الوظائف الخالية بوزارة المالية

وأكدت وزارة المالية، أنّ آخر موعد للتقديم في الوظائف الخالية بالوزارة يكون يوم 4 ديسمبر المقبل، ومواعيد تسليم طلبات الوظائف للراغبين من الساعة 9 وحتى الـ3 عصرا.

وظائف خالية في وزارة المالية

وأشارت وزارة المالية في منشور صادر عنها، إلى وجود عدد من الوظائف القيادية الشاغرة والمطلوبة، وتتضمن ما يلي.

- وظيفة رئيس الإدارة المركزية للأمن بديوان عام الوزارة.

- وظيفة مدير عام الإدارة لشؤون أمن المصالح والهيئات التابعة للإدارة الأمن بوزارة المالية.

المستندات المطلوبة لوظائف وزارة المالية

- بيان حالة وظيفية معتمد من جهة العمل.

- شهادات خبرة معتمدة ومختومة.

- المستندات الدالة على المهارات لشغل الوظيفة وإنجازاته السابقة.

- تقديم مقترحات لتطوير الوظيفة على أسطوانة CD.

- المستندات تقدم في 7 ملفات، مكونة من أصل واحد و6 صور، يرفق بها بيانات المتقدم للوظيفة.

- 7 صور شخصية حديثة مقاس 4×6.

- 7 صور من بطاقة الرقم القومي سارية.