حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2024، للطلاب المنتظمين، والتي بدأت اليوم علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم «بوابة مركز المعلومات» وتستمر حتى 22 فبراير.

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2024

وأوضحت الوزارة الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2024 للطلاب النظامين:

- 4 صور شخصية حديثة خافية بيضاء مدون أسفل الصورة أسم الطالب بالكمبيوتر.

- أصل شهادة ميلاد حديثة وصورة منها.

- صورة بطاقة الطالب وولي الأمر.

- إيصال المصروفات الدراسية وعدد 3 صور منها من البريد.

- إيصال تأمين التابلت وعدد 3 صور منها من البريد.

- إيصال رسم امتحان وعدد 3 صور منها من البريد.

- طابع دعم مشروعات تعليمية فئة 10 جنية من البريد.

- الاستمارة عبارة عن:

- الأولى: توضع عليها صورة الطالب اسكنر من نفس الأربع صور الذي سيتم تسليمهم للمدرسة ويكتب بياناته الناقصة عليها ويوقع الطالب وولي الأمر عليها وتطبع ألوان وصورة منها ويتأكد من « اسمه - الشعبة اللغة الثانية».

- الثانية: إخطار برقم الجلوس عليه صورة الطالب اسكنر من نفس الأربع صور الذي سيجرى تسليمهم للمدرسة وتطبع ألوان.

- الثالثة: إخطار بعد اصطحاب التليفون المحمول يطبع ويوقع الطالب وولي الأمر عليه.