«جعفر» يجسد شخصيته.. طرح فيلم السيرة الذاتية لـ مايكل جاكسون في 2025

أعلنت شركة «Lionsgate» المنتجة لفيلم «Michael» الذي يتناول السيرة الذاتية لنجم البوب الراحل مايكل جاكسون، عن موعد طرح الفيلم في دور العرض السينمائي في الولايات المتحدة الأمريكية ليكون في 18 أبريل 2025، ومن المقرر أن يبدأ إنتاج الفيلم في 22 يناير الجاري، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

وقالت الشركة المنتجة في بيانها عن فيلم «Michael»، «سوف يقدم الفيلم للجمهور صورة صادقة ومؤثرة للرجل اللامع والمعقد الذي أصبح ملك البوب»، متابعا: «يعرض الفيلم انتصاراته ومآسيه على نطاق سينمائي ملحمي - من جانبه الإنساني وصراعاته الشخصية إلى عبقريته الإبداعية التي لا يمكن إنكارها، والتي تتمثل في أدائه الأكثر شهرة، كما لم يحدث من قبل، سيحظى الجمهور بنظرة داخلية على أحد أكثر الفنانين تأثيرًا الذين عرفهم العالم على الإطلاق»

المخرج أنطوان فوكوا: جعفر يشبه مايكل جاكسون بشكل غريب

ويتولى أنطوان فوكوا إخراج الفيلم، بينما يجسد شخصية مايكل جاكسون، جعفر جاكسون ابن شقيق مايكل الأكبر جيرمين جاكسون، وتولى كتابة السيناريو جون لوجان، وقال المخرح أنطوان فوكوا في تصريحات لـ «انترتينمنت ويكلي»، «الغريب أن جعفر مثل مايكل، يبدو مثله، يرقص مثله، يغني. إنه أمر غريب حقًا، لقد وجده جراهام كينج، وهو منتج رائع، وقدمه لي وقد أذهلني ذلك».