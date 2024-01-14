للمرة الأولى في 2024.. كوريا الشمالية تطلق صاروخا تجاه بحر اليابان

أطلقت كوريا الشمالية ما يعتقد أنه صاروخ باليستي متوسط المدى باتجاه البحر الشرقي «بحر اليابان» في أول إطلاق صاروخي تقوم به «بيونج يانج» في 2024، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.

رصد إطلاق صاروخ كوريا الشمالية من منطقة بيونج يانج

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، إنها رصدت الإطلاق من منطقة بيونج يانج في نحو الساعة 2:55 بعد الظهر بالتوقيت المحلي، مضيفة في رسالة نصية إلى الصحفيين، إلى تبادل المعلومات المتعلقة بصاروخ كوريا الشمالية مع الولايات المتحدة الأمريكية واليابان، ويحافظ جيش بلادها على وضع الاستعداد الكامل».

تحليق صاروخ كوريا الشمالية لمسافة تزيد عن 500 كيلومتر

وكانت السلطات اليابانية، أعلنت في وقت سابق، احتمال إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي،، وقالت في وقت لاحق، إن الصاروخ الذي تم إطلاقه سقط على الأرجح خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية.

وقدر مسؤولو دفاع يابانيون، تحليق الصاروخ لمسافة تزيد عن 500 كيلومتر، وبأقصى ارتفاع يزيد عن 50 كيلومترًا، وفقا لما ذكرته قناة «إن أتش كيه» اليابانية.

العملية جاءت بعد 27 يومًا من إطلاق صاروخا عابرا للقارات

ويأتي الإطلاق بعد 27 يومًا من إطلاق كوريا الشمالية، صاروخا باليستيا عابرا للقارات نحو البحر الشرقي «بحر اليابان» في 18 ديسمبر من العام الماضي، وفقا لما ذكرته الإذاعة الوطنية لكوريا الجنوبية «كيه بي إس».

وفي وقت لاحق، أشارت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية أن وزيرة خارجية البلاد، تشوي سون هي ستزور روسيا، بدءا من غدا الاثنين حتى الأربعاء المقبل، بدعوة من وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، فيما أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إلى أن من المتوقع وصول وفد كوري شمالي إلى روسيا في الفترة من 15 إلى 17 يناير الجاري.

وأضافت زاخاروفا، ان من المقرر أن يجري الوفد الكوري الشمالي، مباحثات مع وزير الخارجية الروسيسيرجي لافروف، وفقا لما ذكرته شبكة«روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.