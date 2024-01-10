زعيم كوريا الشمالية يهدد بالحرب في حالة واحدة: مستعدون لكل شيء

قال زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، اليوم، إنّ بيونج يانج لن تتردد لحظة واحدة في القضاء على كوريا الجنوبية حال تجرأت على مهاجمة بلاده، بحسب ما ذكرته وكالة «يونهاب».

كيم: سيول هي العدو الأول لكوريا الشمالية

وخلال زيارة «كيم» لمصانع الأسلحة الكبيرة، أكد أنّ سيول هي العدو الأول لبيونج يانج، وأنّ الأولوية الأساسية لبلاده هي تعزيز القدرات العسكرية للدفاع عن النفس وردع الحرب النووية قبل أي شيء آخر.

وتدهورت العلاقات بين الكوريتين، منذ أكد كيم في الدستور وضعية بلاده كقوة نووية، ومنذ استئناف بيونج يانج تجاربها الصاروخية البالستية المتطورة القادرة على الوصول إلى القارات الأخرى.

وأعلن كيم أنّ كوريا الشمالية المعروفة رسميًا بجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، لن تكون الطرف المبادر لأي صراع، لكنها ليست مستعدة لتجنب الحرب.

كيم: لن نتردد في القضاء على كوريا الجنوبية

وأضاف: «إذا تجرأت كوريا الجنوبية على استخدام القوات المسلحة ضد جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، أو تهديد أمنها، وتوفرت لدينا فرصة كهذه، فلن نتردد في القضاء على سيول باستخدام الوسائل والقوات المتاحة لدينا».

وأجرى كيم جولة في مصانع الذخيرة المتعددة برفقة مسؤولين كبار من الحزب والجيش، خلال يومي الاثنين والثلاثاء.

وذكرت الوكالة أنّ الهدف من الجولة هو تحفيز عمال قطاع صناعة الأسلحة، للمشاركة في جهود تحقيق إنتاج ضخم في العام الجديد.

وتوجّه الولايات المتحدة وعدد من الدول الحليفة، بما في ذلك كوريا الجنوبية واليابان، اتهامات لكوريا الشمالية بانتهاك عقوبات دولية تم فرضها عليها، من خلال تزويد روسيا بصواريخ لدعمها في الصراع في أوكرانيا.