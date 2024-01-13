كوريا الشمالية تقطع قناة اتصال مع نظيرتها الجنوبية.. هل تقترب الحرب؟

أعلن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، اليوم السبت، وقف تشغيل محطة إذاعية كانت تستخدمها كوريا الجنوبية لإرسال رسائل مشفرة إلى عملائها في كوريا الشمالية، في أحدث تطور للصراع بينهما.

ويأتي هذا القرار في إطار تغيير طريقة تعامل كوريا الشمالية مع كوريا الجنوبية، حيث كانت سول تستخدم المحطة لبث رسائل تدعو إلى الوحدة والتعاون بين البلدين، إلا أن بيونغ يانغ اعتبرت هذه الرسائل دعاية سياسية.

وبحسب وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية، فإن كوريا الشمالية هددت أيضًا باتخاذ إجراءات أخرى ضد كوريا الجنوبية، بما في ذلك وقف العمل في خطوط الهاتف بين البلدين.

وكثفت كوريا الشمالية ضغوطها على العاصمة الكورية «سول» خلال الأسابيع الأخيرة، إذ أعلنت أنها «العدو الرئيسي لها»، وقالت بيونج يانج، إن الشمال لن يتوافق مع الجنوب، كما تعهدت بتعزيز قدراتها من ناحية الضربات النووية إلى الولايات المتحدة، وأيضًا حلفائها في المحيط الهادي.

وبثت إذاعة بيونج يانج أواخر العام الماضي أرقامًا مشفرة غامضة، ذكرت خلالها أنها تستهدف جواسيس كوريا الشمالية العاملين في الجنوبية، كما عُطل موقع الإذاعة الإلكتروني حينها.

تعليمات للجيبش بالاستعداد للحرب

وكان زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، قال في خطاب نهاية العام الماضي، أنه يسعى إلى تغيير حاسم في سياسة العلاقات مع كوريا الجنوبية، كما أصدر تعليماته للجيش بالاستعداد للحرب، حتى لو وصل الأمر إلى احتلال سول.

التوتر بين الكوريتين

ويزداد التوتر بين الكوريتين منذ سنوات طويلة، وخلال الأيام الماضية، أطلقت كوريا الجنوبية أكثر من 80 قذيفة على الحدود بينها وبين الشمالية، فيما تستمر المناوشات والمناورات على الحدود بين الجانبين، والتي تنذر بحرب وشيكة.