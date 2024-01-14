متحف تل بسطا بالزقازيق ينظم 87 ندوة وورشة عمل خلال 2023  

قال إبراهيم علي حمدي مدير متحف تل بسطا بالزقازيق، إنه خلال عام 2023 قام المتحف بتنظيم عدة فعاليات للمساهمة في حماية التراث والمقتنيات القديمة من التلف، وإثراء الجانب المعرفي والحضاري لدى الشعوب من خلال التعرف على تاريخها.

43 ورشة عمل لطلبة المدارس

وأوضح أنه تنظيم 43 ورشة عمل لطلبة المدارس وطلبة قسم التاريخ بكلية الآداب جامعة الزقازيق وطلبة كلية التاريخ والحضارة بجامعة الأزهر والعاملين بمتحف تل بسطا وزوار المعرض، ومنها «الرمل الملون - رسم وتلوين قناع توت عنخ - عمل نموذج لصندوق توت عنخ أمون - حكي عن مقبرة توت عنخ آمون - الشارات الملكية - القطن المصري».

46 محاضرة خلال عام 2023

كما قام متحف تل بسطا بتنظيم 46 محاضرة خلال عام 2023 عن «حرب أكتوبر العزة والكرامة - نصر أكتوبر - الملك توت عنخ آمون ونسبه وسبب وفاته وأهم مقتنيات مقبرته - الإرشاد السياحي - كيفية شرح مقتنيات المتحف - مبادئ كشف التزييف والتزوير في الآثار والمقتنيات الفنية - الإجراءات المتبعة في معاينة المضبوطات - المباخر - الأقزام في مصر القديمة - محاضرة عن آلهة السييتروم وارتباطها بالمعبودات - الأواني الخزفية - نبات البردي في مصر القديمة - الأسلحة في مصر القديمة - الملك توت عنخ آمون - المعبودات - الزيوت - تطور المقابر -ا لأقزام - الفلاح في مصر القديمة - مرض السرطان وكيفية الوقاية منه - التسامح الديني في مصر القديمة والحديثة - العدالة في مصر القديمة ومعبودتها ماعت، الامفورات في الدولة الحديثة - اللغة المصرية القديمة - الدور السياسي للمعبودة باستت في مصر القديمة».

كما أشار مدير متحف تل بسطا إلى أنه تم تنظيم 10 معارض مؤقتة خلال عام 2023 بعنوان «الكاتب وأدواته في مصر القديمة - لعبة مصرية - قادة وزعماء أكتوبر 1973 - الشارات الملكية في مصر القديمة - كحل ومكحلة - وقفة عرابي - لوحات الأفراد في مصر القديمة - نبات البردي في مصر القديمة - إكسسوارات قدماء المصريين»، فضلاً عن تنظيم دورة تدريبية تحت عنوان «الأسس الإدارية والفنية للعمل الأثري»، وذلك لعدد 30 من الأثريين وأخصائي الترميم العاملين بمختلف المناطق الأثرية والمتاحف بمنطقة شرق الدلتا لرفع كفاءة العاملين بها، والارتقاء بالعمل بمختلف قطاعاتها، بالإضافة لتنظيم احتفاليات يوم اليتيم وعيد الشرطة وعيد الأثريين.