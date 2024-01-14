القبض على متهمين بالاتجار في العملة بالبحيرة وبني سويف

ضبط قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريتي أمن بني سويف والبحيرة، تاجر بدائرة مركز شرطة بني سويف وبحوزته مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية.

كما جرى ضبط مالك ثلاجة مُجمدات لحوم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة في محافظة البحيرة، وبحوزته مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية.

ويمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي لتحقيق أرباح غير مشروعة، واتخذت الإجراءات القانونية.