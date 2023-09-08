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«الداخلية» تضبط 6 أشخاص بـ4 محافظات بتهمة الاتجار في العملة

كتب:

محمد بركات
03:21 م | الجمعة 08 سبتمبر 2023
الداخلية

الداخلية

أعلنت وزارة الداخلية ضبط 6 أشخاص بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، في 4 محافظات واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

وجاءت عمليات الضبط على النحو التالي:

مديرية أمن قنا

- ضبط مالك محل بقالة، له معلومات جنائية، بدائرة مركز شرطة دشنا، وبحوزته بندقية آلية ومبالغ مالية عملات محلية وأجنبية.

مديرية أمن الغربية

- ضبط موظف بالمعاش بدائرة قسم شرطة أول المحلة، وبحوزته مبلغ مالي عملات أجنبية.

- ضبط حاصل على بكالوريوس، وموظف بشركة بدائرة قسم شرطة أول طنطا، وبحوزتهما مبلغ مالي من العملات الأجنبية.

مديرية أمن كفر الشيخ

ضبط مالك محل ومحاسب بدائرة قسم شرطة دسوق، وبحوزتهما مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية. 

واعترف المهتمون بحيازتهم للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، واتخذت الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات