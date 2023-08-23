ضبط 3 أشخاص بتهمة الاتجار في العملة بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 3 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية، حال استقلالهم سيارة «قيادة أحدهم» بدون ترخيص، بدائرة قسم شرطة الشروق، وعُثر بحوزتهم على مبالغ مالية «عملات محلية وأجنبية» وسيجارة مشتعلة تحتوى على مخدر الحشيش.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي لتحقيق أرباح غير مشروعة، كما أقر أحدهم بحيازته للسيجارة بقصد التعاطي.