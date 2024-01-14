مراكز كفر الشيخ تواصل أعمال رفع مخلفات الأمطار من الشوارع

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، أعمال كسح وسحب ورفع مخلفات الأمطار، نظراً لتعرض عدة مناطق لموجة من الطقس السيئ، شملت سقوط أمطار ما بين متوسطة وغزيرة الشدة خلال فترات الليل على معظم مراكز ومدن وقرى المحافظة.

مواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار

وأشار المحافظ إلى مواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي والكهرباء، ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد دائم غرفة العمليات المركزية بديوان عام محافظة كفر الشيخ والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة، مكلفاً بتواجد كل من رؤساء المراكز والمدن ونوابهم ورؤساء القرى وفرق الكهرباء وسائقي المعدات بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية، والتواجد في الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي أمطار.

وشدّد محافظ كفر الشيخ على التنسيق مع قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز والري والميكانيكا والكهرباء والحماية المدنية، بتواجدهم جنبا إلى جنب مع رؤساء المراكز والمدن بكفر الشيخ، والتعامل الفوري مع مياه الأمطار، والتركيز على محيط المدارس، والمستشفيات ودور العبادة، والهيئات الخدمية، تيسيراً لمرور المواطنين.

تخصيص خط ساخن للأزمات والطوارئ

وأكد محافظ كفر الشيخ التزام جميع القطاعات والأجهزة المعنية بتنفيذ كافة التعليمات، والتواصل المباشر على مدار الساعة مع مركز عمليات المحافظة، والمتابعة من خلال الأجهزة المطورة الخاصة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة للمتابعة اللحظية بالصوت والصورة ومباشر من مواقع العمل، موجهاً بفتح جميع قنوات التواصل مع المواطنين، وتخصيص الخط الساخن للأزمات والطوارئ فقط على الساخن رقم «114»، والرقم «0473220792»، من التليفون الأرضي أو المحمول، لتلقي استغاثات وشكاوى ومقترحات المواطنين.