التحفظ على معدات ومواد بناء مخالف في كفر الشيخ

تحفظت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق بكفر الشيخ، اليوم، على معدات بناء مخالف عبارة عن «خلاطات، وونش، ومعدات»، بالإضافة إلى مواد بناء متمثلة في «أسمنت، حديد مسلح، خشب»، قبل استخدامها في تعديات البناء.

إجراءات قانونية حيال المخالفين

ووجّه جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، مكلفا نوابه ورؤساء الأحياء بتفعيل المتابعة الميدانية لضبط أي مخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، شدّد على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ونهر النيل، وما يتم رصده من مخالفات البناء والتعامل مع تلك المخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعدٍ، ومصادرة معدات التشغيل ومواد البناء المستخدمة، وتحرير المحاضر اللازمة وفقاً للنموذج المُعد لذلك.