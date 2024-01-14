حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالشرقية

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية عدة حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

وشهد مركز ومدينة الحسينية تنفيذ حملات مكبرة لإزالة تعديات البناء المخالف بنطاق الوحدة المحلية بقصاصين الشرق، وأسفرت عن إزالة منزل بالطوب الأبيض الدبش بناحية واحد الصالحية بحر البقر، كما تم إزالة 21 عمودا خرسانيا وسور بالطوب الأبيض الدبش على مساحة 3 قراريط بدون ترخيص بناحية كباري منير بقصاصين الشرق.

إزالة التعديات في الشرقية

كما تم ردم حفر معدة لصبة قواعد خرسانة مسلحة بناحية جمعية العزازي بالصالحية الجديدة بقصاصين الشرق، وإزالة في المهد لبناء سور بالطوب الدبش الأبيض على مساحة 50 مترا ببندر مدينة الحسينية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي سياق متصل قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بشن حملة إزالة بنطاق الوحدة المحلية بصفط زريق، عبارة عن مبنى بالطوب الدبش على مساحة 90 مترا بقرية فرغان.