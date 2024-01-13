إزالة 4 حالات تعد على الأراضي الزراعية في حملات بسوهاج

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة بمحافظة سوهاج، برئاسة المهندس أحمد أبو همام، رئيس مركز ومدينة المنشاة، عدة حالات إزالة للمباني المخالفة على الأراضي الزراعية، تنفيذًا لتعليمات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومعاقبة المخالفين للقانون.

وقال أحمد أبو همام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة بسوهاج، لـ«الوطن»، إنّ حملات الإزالة تمت تحت إشراف محمود أبو عمارة رئيس مجلس قروي الدويرات، وقاسم فني التنظيم بالوحدة وباقي فريق العمل.

تنفيذ 4 حالات إزالة بسوهاج

وجرى تنفيذ حملة إزالة داخلية، أسفرت عن إزالة مبنى من البلوك الحجري ومونة الأسمنت على مساحة نصف قيراط، ناحية قرية الهماص خارج الحيز العمراني، كما تم تنفيذ حملة إزالة عبارة عن فك شدة خشبية لسقف الدور الأرضي ناحية قرية الهماص بمركز المنشاة، على مساحة 60 مترًا تقريبًا.

- إزالة حالة تعد علي الأراضي الزراعية بمساحة 120 مترًا ببندر المنشاة.

إزالة مخالفة ببندر المنشاة

- إزالة مخالفة ببندر المنشاة في حوض السواقي، عبارة عن طوب حجري أبيض على مساحة قيراط.

واُتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتحررت محاضر للمخالفين.