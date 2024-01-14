إزالة حالات تعد على الأراضي الزراعية في حملات مكثفة بالدقهلية

شنت رئاسة مركز المنصورة حملات مكثفة على عدد من القرى والوحدات المحلية، لرصد ومتابعة التعديات على الأراضي الزراعية وإزالتها فورا في المهد، بالتنسيق مع محافظة الدقهلية وقوات الشرطة، ومحاسبة المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق.

حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالدقهلية

وقال اللواء سمير صدقي، رئيس مركز المنصورة، في بيان، إن الحملة أسفرت عن تحرير 3 محاضر لحالات تعد على الأراضي الزراعية بالمحافظة، وجرى إزالة مخالفة في قرية ميت مزاح، كما تم رصد مخالفة تعد في قرية برق العز وبناء سور من الصاج على الأراضي الزراعية وتم الإزالة بالكامل على الفور.

كما تم إزالة مخالفة في قرية البقلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين ومحاسبتهم، وإزالة المخالفات على حساب المواطنين تنفيذا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تطهير الأراضي الزراعية وأملاك الدولة من الأبنية المخالفة

وأكد رئيس المركز، استمرار الحملات وتكثيفها خلال الأيام المقبلة، وتطهير الأراضي الزراعية وأملاك الدولة من الأبنية المخالفة ومصادرة مواد البناء بالتنسيق مع محافظة الدقهلية ومديرية الزراعة وقوات الأمن، وإزالة كافة أشكال المخالفات في المهد، للحفاظ على المسطحات الخضراء وتوسيعها واسترداد حقوق الدولة والمواطن.