إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمساحة 7000 متر في القليوبية

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، نجاح حملة مكبرة في إزالة أكثر من 700 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بحجة إنشاء مقابر، في سفح الجبل وأرض جمعية النصر بمنطقة أبو زعبل بمدينة الخانكة، وجرى إزالة 200 حالة بمساحة إجمالية نحو 2000 متر تقريبًا، وذلك في نطاق الوحدة المحلية بالمنايل في حوض سفح الجبل، و500 حالة تعد بمساحة إجمالية نحو 5000 متر، على أرض جمعية النصر في نطاق الوحدة المحلية بأبو زعبل.

وأضاف المحافظ في بيان له، أنّه جرى رصد حالات تعدي البناء، من خلال فرق المتابعة الميدانية، وعلى الفور، جرى النزول بالمعدات والإزالة الفورية في المهد، مشددًا على توقيع أقصى العقوبات على المخالفين، ومنع أي حالات بناء جديدة والتعامل معها بشكل لحظي.

إزالة 2636 حالة تعد على الأراضي زراعية

وأكد المحافظ، أنه اعتبارًا من 31 أكتوبر وحتى اليوم السبت، جرى إزالة 2636 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، بمساحة 116 فدانًا وقيراط و4 أسهم، وعدد مخالفات بناء 670 حالة على مساحة 82 ألفًا و787 مترًا مربعًا، وتحرير 1014 محضر مخالفة للمخالفين، مشددًا على عدم التهاون مع المخالفين وتطبيق القوانين بكل حسم وقوة لتحقيق الردع العام، والحفاظ على هيبة الدولة، والتنسيق الكامل مع رؤساء المراكز ولجان المتابعة، لإزالة أي تعديات في المهد.

والجدير بالذكر، أنّ المحافظة أعلنت تخصيص أرقام لتلقي جميع الشكاوى والبلاغات الخاصة بالتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المُخالف، من خلال الأرقام الآتية: الخط الساخن 114 أو الإتصال بالرقم الأرضي (،3212461 أو إرسال رسالة بنوع وموقع المُخالفة عبر تطبيق الواتس آب على الرقم 01119992624).

سوق ماشية بنها

في سياق آخر، تفقد محافظ القليوبية، سوق الماشية بقرية كفر سعد بمدينة بنها، بحضور المهندس محمد مرعي رئيس مدينة بنها، لمتابعة ما قام به مجلس مدينة بنها، من العمل على زيادة الإيرادات بالسوق، إذ جهزها استعدادًا لإعادة تشغيلها اعتبارًا من الاثنين المقبل، بعد تأجيرها لفترة جديدة تصل إلى ثلاث سنوات، في إطار جهود محافظ القليوبية لدعم وزيادة إيرادات الدولة والاستغلال الأمثل للمرافق العامة.

ووجه المحافظ، رئيس المدينة بمتابعة السوق والالتقاء بالتجار والتعرف منهم عن مدى رضاهم، مؤكداً أنه لن يتوانى في توفير سبل الدعم اللازم لاستمرار عمل السوق، وتوفير كافة الخدمات بها لتحقيق راحتهم واستمرارًا لأعمال البيع والشراء.

وأوضح أنّ السوق تأتي تماشيًا مع خطة المحافظة، لإنشاء أسواق حضارية يُراعى فيها اشتراطات السلامة والصحة المهنية والأمن الصناعي، للوقاية من حدوث أي كوارث حفاظًا على الأرواح والممتلكات.