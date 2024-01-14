برلماني يوجه الشكر للسيسي والبرلمان لردع الفساد: الجميع يخضع للمحاسبة

وجه النائب سامي سوس عضو مجلس النواب الشكر لرئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي وأعضاء المجلس على الإجراءات التي تم اتخاذها في الجلسة العام اليوم برفع الحصانة عن أحد أعضائه وإحالة نائبة أخرى للجنة القيم، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما فيما ارتكبوه من مخالفات قانونية دون تقديم أية أدلة أو إفادة تنفي ما وجه إليهم من اتهامات.

وأكد سوس، فى بيان له اليوم ، أن النائب البرلماني تقع عليه مسؤلية أكبر من المواطن العادي، فهو يمثل أداة رقابية وتشريعية هامة، يراقب ويشرع القانون ويضع الأدوات اللازمة لردع الفساد والمفسدين، لا أن يكون واحدا منهم، مستغلا الحصانة التي يتمتع بها، فمصر لا تضع أحدا فوق القانون، الجميع يخضع للمحاسبة، والهدف هو مصلحة الوطن والمواطن وإقامة دولة على أساس العدالة.

ووجه عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن ، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي ومجلس النواب لحرصهما على إقامة دولة تحترم الدستور والقانون وتردع الفساد ، وترفع راية الوطن عالية بعيدا عن الشبهات والسلوكيات الخاطئة واستخدام النفوذ، دولة تقوم على أساس الحقوق والواجبات، وترفع مبادئ الثقة والاعتبار والالتزام أمام الجميع دون تمييز أو محاباة.

وأشار سوس إلى أن الجمهورية الجديدة التي تسعى إليها مصر ومن أجلها القيادة السياسية، تتطلب من الجميع التعاون من شأنها أن تؤثر فى هيبة السلطة التشريعية أو تنتقص من ثقة أفراد الشعب فى القائمين عليها، لتبقى مصر صاحبة العدالة والمساواة دائما.