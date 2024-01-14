وزير الخارجية: الرئيس السيسي تلقى دعوة من نظيره الصيني لزيارة بكين

قال سامح شكري وزير الخارجية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي تلقى رسالة شفهية من الرئيس الصين عبر وزير الخارجية الصيني، خلال لقائه مع الرئيس اليوم، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة جديدة.

وأضاف وزير الخارجية، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الصيني، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل دعوة زيارة الصين، كما وجه الرئيس السيسي الدعوة للرئيس الصيني لزيارة مصر لاستمرار التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين.