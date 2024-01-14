فحوصات للعاملين بالشباب والرياضة في الإسكندرية ضمن مبادرة «صحتك تهمنا»

أكدت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، أن إدارة العلاقات العامة بالمديرية بالتعاون مع أحد معامل التحاليل بالإسكندرية، بدأت تنفيذ مبادرة «صحتك تهمنا» للعاملين بالديوان العام للمديرية، وذلك لإجراء فحوصات طبية للإطمئنان على صحتهم وعمل متابعة لمن يكتشف إصابته بأحد الأمراض طبقاً لنتيجة التحاليل.

وأوضحت الشريف في تصريحات لـ«الوطن»، أن المبادرة تهدف إلى رعاية العاملين بالمديرية صحيًا، حيث تم إجراء تحاليل لقياس السكر والنقرص، واستفاد منها ما يقرب من 50 مستفيدًا من العاملين بالمديرية.

وأشارت الشريف إلى أن مبادرة «صحتك تهمنا» تأتى ضمن عدة مبادرات تطلقها وزارة الشباب والرياضة في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ويتم تنفيذها بالإسكندرية تحت رعاية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وذلك في ظل اهتمام الدولة بتوفير خدمات متنوعة على مستوى الجمهورية وداخل الديوان العام لمديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية.