«رياضة الإسكندرية» تنظم دورتين لمدربي المشروع القومي للبطل الأولمبي

أعلنت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، انطلاق فعاليات اليوم الأول من الدورتين التدريبيتين لمدربي المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي «ناشئين، شباب، براعم،»، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

9محافظات و120 مشاركا

وقالت وكيل الوزارة في تصريحات لـ«الوطن»، إن الدورتين تنفذهما الإدارة المركزية للأداء الرياضي «الإدارة العامة للكوادر الرياضية»، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية من خلال الإدارة العامة للرياضة.

وبدأت فعاليات دورتي تدريب مدربي المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي من أمس 6 يناير وحتى 9 يناير 2024 بالمدينة الشبابية في «أبو قير»، بمشاركة محافظات «كفر الشيخ، مطروح، البحيرة، القاهرة، القليوبية، الغربية، الإسكندرية، المنوفية، الجيزة» بإجمالي 120 مدربا ومدربة.

اكتشاف المواهب الرياضية

وأوضحت الدكتورة صفاء الشريف، أن الهدف من المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبى هو اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية في ألعاب متنوعة منها «الجودو، التايكوندو، ألعاب القوى، المصارعة، الملاكمة، كرة القدم، كرو السلة».

وشهد اليوم الأول تنظيم عدة محاضرات عن التغذية الرياضية وعلم النفس الرياضي وغيرها، وذلك بحضور عدد من قيادات المديرية بالإسكندرية.