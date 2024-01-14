«حماية المستهلك» يحذر من استخدام شاحن محمول.. خطر على السلامة

ناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة التوقف عن استخدام شاحن USB ASKSTORM 40 واط باللون الرمادي الغامق إنتاج شركة إيكيا، معلنا عن حملة استدعاء له بسبب الحرق الحراري وخطر الصدمات الكهربائية، مشيرا إلى أن المنتج يحمل رقم 50461193.

جهاز حماية المستهلك يسحب شاحن إيكيا

وطالب جهاز حماية المستهلك من المواطنين مالكي هذا المنتج التوقف عن استخدامه فورا، والاتصال بالشركة لاسترداد المبلغ بالكامل.

ويأتي ذلك في إطار الاطمئنان على جودة وفاعلية المنظومة، وحرصا من جهاز حماية المستهلك على أمن وسلامة المُستهلكين، وبالتالي فإن الشركة المالكة للعلامة التجارية تتخذ التدابير الاحترازية وتستدعي الشاحن (USB ASKSTORM ) 40 واط باللون الرمادي الغامق، لأنه قد يتضرر كابل الطاقة أو ينكسر، بعد لفه حول الشاحن أو إلتواءه عدة مرات بعد فترة أطول من الاستخدام، ما قد يؤدي الكابل التالف إلي حروق حرارية وصدمات كهربائية،لذلك يتم استرجاع الشاحن (USB ASKSTORM ) 40 واط باللون الرمادي الغامق.

وأضاف أنه يمكن التعرف على الشاحن المذكور باللون الرمادي من خلال رقم الموديل وهو 1- 40 - ICPSWO الموجود علي الملصق في الجزء الخلفي من الشاحن، فضلا عن إرجاع الشاحن من أي متجر من متاجر IKEA لإسترداد المبلغ بالكامل، ولا يشترط إثبات وصل الشراء (الفاتورة).

الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك

ونوه الجهاز بالاطلاع على مزيد من المعلومات، بزيارة www.IKEA.eg أو الاتصال عبر الخط الساخن للشركة المالكة عبر الرقم 16576، وأضاف أنه في حالة وجود شكوي أو مُخالفة، يجرى الاتصال على الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588 من أي خط أرض، أو إرسال الشكوي عبر خدمة الواتس آب 01000000329.